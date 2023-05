Elezioni, Sinistra Unita per Pisa: "Ballottaggio segno evidente dell'insuccesso di Conti"

La lista della Sinistra Unita per Pisa, composta da Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile e Sinistra Civica Ecologista, commenta i risultati del voto del 14 e 15 maggio, ringraziando "tutte e tutti coloro che con il loro voto hanno dato fiducia al nostro progetto politico di una sinistra di governo a Pisa. Abbiamo ottenuto 1902 voti, che hanno portato la lista a raggiungere il 5,05%".

Un ballottaggio in cui credere, secondo la compagine di sinistra. "Sin dall'inizio - scrive in una nota il gruppo - pensiamo e sosteniamo che Paolo Martinelli sia il miglior candidato sindaco che l'intera nostra coalizione civica e progressista potesse esprimere. Siamo convinti che il nostro risultato ci consentirà di dare un importante contributo di contenuti e idee quando saremo al governo della città. Il nostro impegno con gli elettori che ci hanno dato fiducia è di non disperdere il patrimonio di idee e proposte che è nato dal progetto di unità delle forze di sinistra che hanno dato vita a Sinistra Unita per Pisa. Nonostante il vento di destra che si respira, il Sindaco che ha amministrato la città negli ultimi 5 anni non ha aumentato il suo consenso in città ed è stato costretto al ballottaggio, segno evidente di insuccesso. Nei prossimi giorni Sinistra Unita per Pisa sarà accanto a Paolo Martinelli nel suo sforzo elettorale e nella convinzione che cambiare non solo sia possibile, ma sia anche necessario".