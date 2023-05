Unione Popolare in Via Norvegia: "Periferie rimaste abbandonate, con noi sarà inversione di rotta"

In via Norvegia il coordinatore nazionale di Unione Popolare Giorgio Cremaschi e il capolista di Unione Popolare a Pisa Stefano Teotino, per ricordare all’elettorato pisano "lo stato di degrado delle periferie". Secondo il partito che sostiene Ciccio Auletta sindaco, "a Pisa è cambiata la Giunta ma non è cambiato niente nelle periferie".

"In una città di servizi come Pisa - dice Cremaschi - Unione Popolare intende ricostruire un territorio a misura di chi ci abita, dal centro storico alle periferie, in cui chi ci lavora possa permettersi una casa in affitto o un mutuo, in cui si rilanci la sanità pubblica e la prevenzione, per una gestione pubblica del territorio, di politiche abitative e per il lavoro, di salario minimo uguale per tutti, di reddito di base". Nelle elezioni comunali del 2018 il sorpasso elettorale avvenne nelle periferie della città. "Le politiche della Giunta precedente sono ancora ben visibili - insiste - basta fare un giro a Cisanello, al Cep, ai Passi, in Gagno, in Sant’Ermete, a La Cella. Edifici e case popolari erp fatiscenti, crolli continui, manto stradale dissestato, fogne a cielo aperto, verde pubblico in abbandono, case chiuse e in rovina, assenza di luoghi di aggregazione".

L’ Amministrazione Conti in questi anni "non ha cambiato la situazione. Altra musica per il centro storico, dove si sono spesi decine di milioni di euro per turisti e ricchi abitanti. L’attuale Sindaco in questi mesi di campagna elettorale ha trasformato la città in un cantiere per ottenere, con i nostri soldi, un secondo mandato. Ma i pisani non si faranno incantare da questa riverniciatura dell’ultimo momento".

Chiosa Stefano Teotino in chiusura: "Per battere Conti è necessario indicare un’inversione di rotta nelle politiche cittadine, aumentando al massimo la tassazione dei redditi alti, realizzando una politica di controllo ferreo dell’evasione fiscale e dirottando le risorse a favore dei quartieri popolari. Per questo è importante votare Unione Popolare".