Malattie respiratorie e tumore del polmone in crescita: "E' colpa del traffico mal gestito"

Rispetto alla media dei comuni toscani, a Pisa la popolazione ha un maggior tasso di traumatismi e di ospedalizzazione per malattie respiratorie e tumori del polmone, con un trend negativo negli ultimi 5 anni per questi ultimi due indicatori (i dati sono reperibili nella sezione 'La salute dei comuni' sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità). Paolo Malacarne, portavoce di Sinistra Unita per Pisa, parte da questi dati per evidenziare le carenze dell'amministrazione Conti: "Questi indicatori negativi della condizione di salute di chi abita a Pisa hanno un plausibile comune denominatore: il traffico cittadino, eccessivo e mal governato, che determina da un lato maggior numero di incidenti e quindi di traumatismi; dall’altro maggior inquinamento dell’aria e quindi di malattie respiratorie e tumori polmonari; e il trend negativo di queste ultime indica chiaramente il fallimento nel ruolo di 'responsabile della condizione di salute dei cittadini' del sindaco uscente e della sua amministrazione".

"I dati dell’inquinamento atmosferico (PM2,5, PM 10, NO2) - prosegue Malacarne - registrati dalle centraline di monitoraggio dal 2018 in poi non mostrano nessun miglioramento, nonostante il fatto che le autovetture più recenti abbiano un potere inquinante inferiore, segno quindi non solo di assenza di riduzione del traffico cittadino, ma anzi di probabile incremento del suo volume. E non poteva che essere così: nessun aumento della ZTL, che anzi risulta progressivamente più attraversata dai mezzi privati; una politica di parcheggi che incentiva il traffico privato anziché disincentivarlo: basta pensare al parcheggio multipiano a Marina di Pisa; progetti, come il Palazzo dei Congressi nell’area ex S.Chiara, che vanno a congestionare ulteriormente zone già ingorgate di macchine; nessuna seria programmazione di Area con i Comuni limitrofi per ridurre l’accesso in città dei veicoli privati".

Malacarne e Sinistra Unita per Pisa concludono: "Un inquinamento tollerato e non combattuto, che genera malattie in eccesso rispetto alla media della popolazione toscana peggiorando la condizione di salute dei cittadini, deve anche far riflettere sul senso di aree verdi in città immerse in un’aria causa malattie: un bel maquillage purtroppo poco efficace. Solo un radicale cambiamento nella politica del traffico di questo sindaco e di questa amministrazione può contribuire a migliorare gli indicatori della condizione di salute di chi abita, lavora e studia a Pisa. Cambiare è possibile".