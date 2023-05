Damiano Tommasi a Pisa per sostenere la candidatura di Paolo Martinelli

Un passato da grande calciatore, un presente da sindaco civico outsider di Verona, venerdì 5 maggio Damiano Tommasi sarà a Pisa per sostenere il candidato sindaco civico del centrosinistra Paolo Martinelli. A organizzare il pomeriggio è la lista civica La città delle persone - con Paolo Martinelli sindaco e il programma è decisamente alternativo alla ritualità delle iniziative politiche.

Alle 17 ritrovo al Dopolavoro Ferroviario, in piazza della Stazione, per fare due tiri a pallone con Tommasi, poi i partecipanti si sposteranno insieme verso piazza La Pera, per un incontro pubblico previsto intorno alle ore 18.30. "Sarà una festa e un momento di incontro - dichiara Martinelli - ed è un grande piacere per noi poter condividere con chi, come me, ha fatto del civismo, quello vero, il centro della sua candidatura e del suo impegno politico. Non servono iscrizioni o prenotazioni, chi vuole può unirsi e giocare o semplicemente passare del tempo e confrontarsi con noi".