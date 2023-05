Ballottaggio, Petrucci (Fdi): "Le periferie sono una nostra priorità"

"Il centrosinistra non è più capace di rappresentare le istanze dei quartieri popolari. Invece, Fratelli d'Italia metterà le periferie quale priorità per la nuova Giunta del sindaco Conti, se sarà confermato primo cittadino della città". Ad intervenire sulla questione è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni Diego Petrucci.



"Riteniamo che le periferie siano il cuore della nostra città. Daremo una risposta concreta all'emergenza casa, lavorando per recuperare i tanti alloggi Erp non assegnati grazie anche a una nostra proposta di legge presentata in Consiglio regionale - prosegue Petrucci - proseguiremo lo straordinario lavoro di riappropriazione degli spazi restituendo alla città parchi e giardini lasciati a sé stessi dalle amministrazioni di centrosinistra che hanno governato fino a cinque anni fa. Nei parchi è vero che ci vanno tutti, ma ci vanno soprattutto i più deboli che non hanno una villa con giardino".



"L'altra nostra priorità sarà pensare in grande Pisa. Mai come ora la nostra città è all'attenzione del Governo nazionale e continueremo a coltivare i tanti dossier aperti con i ministri nelle scorse settimane - sottolinea ancora il consigliere regionale Fdi - ciò che sembrava un sogno, grazie alla disponibilità dei ministri del Governo Meloni, potrebbe diventare realtà. Vogliamo che nel Parco di San Rossore sorga la Coverciano del Cavallo e che si possa finalmente correre anche in notturna; abbiamo un'idea precisa su cosa creare nell'area ex Santa Chiara a ridosso di piazza dei Miracoli: lavoriamo affinché Pisa diventi una delle capitali europei dei congressi creando un polo fieristico-congressuale proprio qui; e non è più un sogno rendere navigabile l'Arno e creare un sistema d'acqua con il canale dei Navicelli. Tutti temi trascurati per decenni dal centrosinistra che ha governato la città e la Regione. Con noi Pisa riacquisterà l'importanza che merita in Toscana e in Italia" conclude Petrucci.