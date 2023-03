Elezioni: tappa nel quartiere San Martino per Diritti in comune

Settima tappa degli incontri nei quartieri di Diritti in Comune per presentare il programma in vista delle prossime elezioni comunali a sostegno della candidatura di Ciccio Auletta. I rappresentanti della lista hanno incontrato gli abitanti del quartiere di San Martino."Negli ultimi anni San Martino è stato sottoposto ad una pressione speculativa sempre più intensa: ex cinema Ariston, Distretto 42, ex-catasto, e ora Banca d’Italia e rudere sul Lungarno. Tutto condito dalla nascita come funghi di piccoli supermercati, tutto gestito in modo da favorire il profitto di pochi soggetti privati, auto ovunque a sotterrare le piazze, sparizione sempre più veloce del piccolo commercio di vicinato - sottolineano da Diritti in Comune -