Elezioni amministrative, intervista di Rai Tre ai capilista

Campagna elettorale, ultime battute. Domani, giovedì 4 maggio, alle ore 13,15 su Rai Tre e alle 17,05 su Radio Rai Uno, andranno in onda le interviste fatte questa mattina a tutti i capilista delle forze politiche o alle persone da queste delegate, in competizione per le prossime elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio prossimi.

Sono stati intervistati dal giornalista Federico Monechi, Andrea Ferrante (Pd), Stefano Landucci (La città delle persone con Paolo Martinelli), Luciano Sorrentino (Patto Civico 2023), Stefano Teotino (Unione popolare), Luca Pisani (Riformisti per Pisa), Raffaella Bonsague (Forza Italia, Udc, Pli), Raffaele Latrofa (Fratelli d’Italia), Pier Paolo Magnani (Pisa punto zero), Carlo Lazzeroni (Rita Mariotti Sindaco), Frida Scarpa (Pisa al centro Conti Sindaco), Luigi Sofia (Sinistra Unita per Pisa), Giovanni Pezone (Comitato libertà Toscana), Tiziana Nadalutti (Una città in Comune), Paolo Pescatini (Pesciatini per Pisa), Edoardo Ziello (Lega Conti Sindaco) e Lorenzo Davini (M5S).

Come si ricorderà i candidati sindaco sono 6: Alexandre Dei, Francesco Auletta, Rita Mariotti, Paolo Martinelli, Edoardo Polacco e Michele Conti.