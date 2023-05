Elezioni, la proposta di Ciccio Auletta: "Rigeneriamo la città dalle aree dismesse"

"Rigeneriamo Pisa a partire dalle aree dismesse": parte da questa premessa la proposta di Ciccio Auletta, candidato sindaco di Una Città in Comun e Unione Popolare. "L’ex Siticem è un’area industriale di quasi 8000 m2 abbandonata dalla fine del 2004. Era uno dei complessi industriali più antichi di Pisa, in cui si costruivano manufatti per impianti chimici e petrolchimici. Di proprietà in proprietà, di fallimento in fallimento, questa industria ha subito negli anni un progressivo abbandono, fino all’ultima acquisizione da parte del Gruppo Panchetti, uno dei maggiori costruttori della zona pisana, con la chiusura definitiva e gli operai che si costituirono cooperativa (la COIMM) trasferendo a Cascina parte di quell’attività".

Auletta prosegue: "L’incuria e l’abbandono a cui è stato lasciato lo stabile nel corso degli anni, lo ha fatto diventare un vero e proprio pericolo: nel 2011 nel tentativo di recuperarvi del rame un ragazzo morì folgorato. Questo stabile si trova a La Vettola, in un’area molto popolosa, ma che necessiterebbe sicuramente di maggior servizi e luoghi per l’aggregazione e la socialità: manca una piazza che i residenti chiedono da anni e che tornano a chiedere anche in questi giorni. Lo stato di abbandono e degrado in cui la proprietà ha lasciato colpevolmente l’immobile, ben documentato in queste immagini, è denunciato da anni dagli abitanti. Un primo passo per il loro recupero è l’obbligo della messa in sicurezza e la tassazione delle grandi proprietà abbandonate".