In una nota congiunta le liste a sostegno del candidato di centrodestra Michele Conti fanno chiarezza sulle procedure di verifica del voto emerso al primo turno delle amministrative. Lega, Fratelli d’Italia, Pesciatini per Pisa, Pisa al Centro Michele Conti sindaco, Forza Italia e Pisa Punto Zero sottolineao: “E' un nostro diritto chiedere approfondite verifiche sull'esito del primo turno delle elezioni amministrative. Qualsiasi forza politica lo avrebbe fatto alla luce di uno scarto così basso che non ha permesso a Michele Conti di essere confermato sindaco al primo turno. Eppure ci sono soggetti politici che hanno gridato allo scandalo quando abbiamo rivendicato i nostri diritti, con metodo e nelle sedi opportune, chiedendo il riconteggio. La democrazia funziona così ma non tutti sembrano saperlo".

"Indipendentemente dai lavori della Commissione elettorale, siamo certi che tra una settimana Michele Conti sarà confermato sindaco di Pisa. Conti e la sua giunta hanno cambiato volto alla nostra città, riqualificando aree che erano state abbandonate a sé stesse da decenni di amministrazione del centrosinistra. Vi ricordate in che condizioni era un quartiere come Pisanova? O Marina di Pisa o addirittura l'area dove oggi sorge il parco Stampace? In soli cinque anni siamo riusciti a dare nuova dignità alla nostra città ma il nostro lavoro non è finito e i pisani lo sanno bene. La gazzarra di vecchi esponenti del centrosinistra locale non farà dimenticare ai pisani il buongoverno di Conti di questi anni".

"Noi abbiamo un progetto preciso di città e le persone hanno toccato con mano i valori che muovono la nostra azione. Dall'altra parte non esiste alcun progetto, c'è solo sete di potere e una narrazione mistificatoria che genera volutamente confusione nell’elettorato, atteggiamento che non si confà al confronto democratico. Già da martedì prossimo siamo pronti a lavorare pancia a terra, come abbiamo sempre fatto in questi anni, per il bene dei pisani".