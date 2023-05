Robotica, Conti interviene al Festival: "Pisa città ideale per ricerca e rapporto tra uomo e tecnologia"

"Pisa è la città ideale per far dialogare insieme il mondo della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni su un tema che sarà centrale nell’immediato futuro per l’intera umanità: il rapporto tra uomo e tecnologia. Abbiamo questo compito perché qui è arrivato per primo in Italia il segnale della Rete e perché Pisa da secoli è città dell’innovazione, dei saperi scientifici e umanistici, nonché delle tecnologie a servizio dell’uomo". Così il candidato sindaco di Pisa Michele Conti a conclusione della tre giorni del Festival della robotica ospitato a Pisa negli spazi della Leopolda e degli Arsenali Repubblicani.

"Sono molto soddisfatto - continua Conti - che il Comune di Pisa abbia dato il patrocinio a questa importante iniziativa perché siamo convinti che questo genere di appuntamenti, come quello dell’Internet Festival di settembre, possano contribuire a dare alla città una dimensione e una vocazione sempre più internazionali e globali. Il successo del Festival della robotica, appena concluso è dunque la dimostrazione che Pisa può diventare punto di riferimento su un tema, quello del rapporto sempre più complesso tra uomo e macchine in termini di opportunità ma anche di profondi cambiamenti, sempre più centrale nella vita delle persone".

"Nelle sue Università - continua - Pisa ospita migliaia di studenti, ricercatori, docenti, ma accoglie anche imprenditori che sviluppano tecnologie informatiche e robotiche che possono essere condivise con la città - sottolinea Conti - Per questo il Comune si è fatto volentieri promotore di un rinnovato Festival della robotica per coinvolgere il mondo della ricerca e dell’Università, cittadini, imprenditori e istituzioni non solo locali. Un appuntamento che, affiancato all’annuale Internet Festival e alle tante attività di cooperazione, faranno di Pisa una città sempre più internazionale e digitale".

GLI APPUNTAMENTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE. Il candidato sindaco di Pisa Michele Conti nel pomeriggio di martedì 23 maggio incontra i cittadini de La Cella alle ore 15.30 (villaggio Aurora), alle 18 è a Cisanello-Pisanova (via Pardi, lato parcheggio via Amendola) e alle 19 è sul litorale a Tirrenia (Tirrenia doc caffè). Domani (mercoledì 24 maggio) sarà alle ore 15.30 in via Matteucci (all’altezza dei civici 45-47-49), a Pratale - Don Bosco alle ore 18 (Largo Petrarca, davanti alla Circoscrizione 5), alle ore 19 a sant’Ermete in via Putignano 93 (bar Sport Menconi).