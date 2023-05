La città si avvia verso il ballottaggio del 28 e 29 maggio, che decreterà il nome del sindaco che amministrerà il Comune fino al 2028. In lizza sono rimasti il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli e il rappresentante del centrodestra, primo cittadino uscente, Michele Conti. Le altre realtà che si sono presentate in modo indipendente e autonomo al primo turno del 14 e 15 maggio hanno raggranellato pochissimi voti, fatta eccezione per Ciccio Auletta, esponente della sinistra radicale sostenuta da Unione Popolare e Una Città in Comune, capace di ottenere il 6,73% delle preferenze.

In previsione del voto decisivo del prossimo fine settimana, il candidato sindaco di Patto Civico Alexandre Dei ha rotto gli indugi e ha rivolto un chiaro invito ai 255 elettori che nel primo turno avevano indicato la preferenza per la sua proposta politica: appoggiare con convinzione la candidatura di Paolo Martinelli. "Dopo queste lunghe settimane di campagna elettorale e il risultato che ne è conseguito, ci sentiamo di non tirarci indietro per il ballottaggio. Crediamo che i programmi che ha portato avanti il candidato Sindaco Paolo Martinelli siano più vicini ai nostri, soprattutto con riguardo ai temi del sociale e dell’inclusione" ha affermato Dei.

"Nel programma del candidato di centrodestra non abbiamo mai trovato una parola sui diritti dei cittadini e sulla partecipazione attiva del cittadino, che secondo noi sono fondamentali. Inoltre, dopo le affermazioni deliranti su personaggi come Paolo Malacarne e i toni aggressivi che sono stati utilizzati da alcuni esponenti del centro destra, non possiamo che prenderne le distanze".

"Per questo - ha concluso Alexandre Dei - credendo che l’espressione del diritto di voto debba essere esercitata anche in questa occasione, riteniamo opportuno esprimere la nostra preferenza per Paolo Martinelli come persona. Resta fermo il fatto che crediamo in una città guidata da una proposta civica, come d’altronde sarebbe stata la nostra. Buon voto a tutti/e. Che vinca, in ogni caso, la democrazia".