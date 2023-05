Elezioni, Martinelli si confronta con Confesercenti: focus su centro storico e litorale

"Un ringraziamento al candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Paolo Martinelli per aver voluto e chiesto un confronto con gli imprenditori della presidenza di Confesercenti Pisa in vista delle prossime elezioni amministrative. Un confronto che riteniamo positivo in quanto ha fatto emergere l'ascolto delle priorità per i settori che rappresentiamo".

Nelle parole del presidente Pisa di Confesercenti Luigi Micheletti il commento all’incontro avuto nell’auditorium dell’associazione con il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Paolo Martinelli. "Abbiamo ricevuto rassicurazioni da Martinelli - spiega Micheletti - che nel caso diventasse sindaco ci sarà un filo diretto con le associazioni di categoria sui temi legati al commercio e al turismo. Ci ha confermato come nel suo programma elettorale proprio la partecipazione sia al centro del progetto attraverso la creazione di tavoli di lavoro permanenti in cui, in questo caso le associazioni di categoria, saranno gli attori". Poi questioni più specifiche come centro storico e litorale.

Ancora il presidente Micheletti. "Lotta all’abusivismo commerciale e recupero degli spazi abbandonati e degradati devono essere una priorità per il rilancio del centro storico. Due aspetti che sono legati a filo doppio a quello della sicurezza che, purtroppo, in questi ultimi mesi è stato il vero allarme con una serie infinita di furti e spaccate. Per il litorale abbiamo ricevuto rassicurazioni su temi per noi importanti come quello di incentivare le presenze fuori stagione e mettere mano finalmente al recupero del teatro del Calambrone". La conclusione del presidente Luigi Micheletti. "Abbiamo voluto anche riaccendere i riflettori sulla questione delle bancarelle di piazza Manin sempre più abbandonate a se stesse. Martinelli ha confermato la sua volontà di confronto con gli operatori".