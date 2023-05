Elezioni, l'affondo de La Città delle persone: "Il nuovo ponte ciclopedonale è l'ennesimo spot di Conti"

"Giovedì 11 maggio si terrà un evento a carattere elettorale organizzato da Conti sul nuovo ponte ciclopedonale che collega Riglione con Cisanello. Un'inaugurazione di fatto per aggirare le regole elettorali che vietano inaugurazioni ufficiali nelle settimane prima del voto. Dopo quanto già fatto con il nuovo parco di via Bixio, si camuffa un'inaugurazione con un evento propagandistico. La commistione tra ruolo istituzionale e candidato, che è ciò che la legge vuole impedire, è chiara e voluta".

Lo sostiene la lista civica La Città delle persone, che sostiene la candidatura di Paolo Martinelli nel voto dei prossimi 14 e 15 maggio. "Delle opere pubbliche questa amministrazione ha un'idea di parte, come fossero sue e utili ai propri scopi, non della collettività. Questo evento è molto grave anche da un punto di vista della mancanza di cultura istituzionale: ricordiamo che il ponte è stato fatto grazie al contributo della Regione Toscana, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, relativo al progetto della Ciclopista dell’Arno, e dell'Azienda ospedaliera. Inaugurare l’infrastruttura senza coinvolgere chi l’ha finanziata dimostra la pochezza istituzionale e l’intento propagandistico".

"Il ponte Riglione-Cisanello, così come tutta la ciclopista che porta fino a Marina di Pisa, è stato pensato, progettato e finanziato dalla Regione e dalle amministrazioni precedenti a Conti. E' un'infrastruttura della città, preziosa e importante, e averla ridotta a strumento di propaganda, senza ovviamente riconoscere senza ovviamente riconoscere i meriti, dà il segno dell’azione amministrativa del sindaco Conti. Un sindaco di parte e non di tutta la città, un sindaco che pensa solo a se stesso e al suo consenso, in barba alle regole".