Elly Schlein torna a Pisa, Ferrante: "Coalizione forte e compatta, Conti sente che l'aria è molto diversa"

Elly Schlein torna a Pisa per chiudere la campagna elettorale del Partito Democratico e tirare la volata al candidato del centrosinistra Paolo Martinelli. L'appuntamento è per venerdì 12 maggio alle ore 18.30 in Largo Ciro Menotti.

"Per prima cosa voglio ringraziare Elly per questa disponibilità straordinaria - commenta il segretario comunale del PD pisano Andrea Ferrante, candidato al Consiglio comunale - anche in questa attenzione ai territori si coglie il netto cambio di passo del PD. Elly torna per portarci il suo entusiasmo che già qualche settimana fa ha infiammato più di duemila persone a Pisanova. Torna qui perché il centrosinistra ha messo in campo una proposta coraggiosa, civica, aperta all'ascolto e alla partecipazione. Così abbiamo costruito una coalizione forte e compatta per Pisa, intorno a cui è cresciuto consenso ed entusiasmo giorno dopo giorno. Non lo dicono solo i sondaggi, ce lo confermano centinaia di cittadini che incontriamo ogni giorno per strada. Lo sa bene anche il centrodestra, lo dimostra la sua bulimia di inaugurazioni elettorali fuori da ogni rispetto delle regole. È la conferma che Conti sente che l'aria è molto diversa".



"Martinelli è la risposta più efficace a quella domanda di cambiamento che 5 anni fa gli elettori hanno chiesto al centrosinistra - prosegue Ferrante - Paolo ha idee chiare e uno stile anomalo per chi è abituato alla politica, con la sua attitudine all'ascolto, all'apertura, alla partecipazione. Sarà un buon sindaco. Sentiamo che la partita è apertissima, che ogni voto può fare la differenza. Elly chiuderà la campagna alle amministrative proprio a Pisa per questo, per caricare la città intera a darsi l'opportunità di avere davvero un buon sindaco, Paolo Martinelli".