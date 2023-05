Domani, venerdì 12 maggio, evento di chiusura per il Progetto civico e progressista che sostiene la candidatura a sindaco di Paolo Martinelli, e che è composto da: lista civica La città delle persone - con Paolo Martinelli sindaco, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Riformisti per Pisa, Sinistra Unita per Pisa. L'appuntamento è in Largo Ciro Menotti. Lì, poco prima, alle 18.30 Elly Schlein chiuderà la campagna del PD, per poi lasciare la piazza alla festa di chiusura di tutta la coalizione.

Tra le 20 e le 21 sono previsti momenti musicali con i cantautori Francesco Bottai, Alfonso De Pietro, Lorenzo Marianelli, con la cantautrice Giulia Pratelli e con Marco Severi, direttore d'orchestra e già primo violoncello dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. "Sarà una grande festa popolare di civismo, politica e musica, l'ultima grande occasione prima del voto di domenica e lunedì per condividere tutto il nostro entusiasmo per l'idea di Pisa che abbiamo costruito in questi mesi insieme a migliaia di pisani, con la partecipazione, quartiere dopo quartiere".

"È un evento aperto e invito davvero tutte e tutti a venire, anche chi non sa ancora per chi voterà, perché vogliamo che questo progetto civico e progressista coinvolga davvero tutti i pisani" dichiara Martinelli. Alle 21 si alterneranno sul parco alcune testimonianze di donne e uomini espressione di varie realtà ed energie della città, dall'università al mondo del lavoro, dal commercio alla sanità, dagli studenti fuorisede ai pisani all'estero, per poi cedere il palco per l'appello finale proprio a Martinelli.