Forza Italia, il commento del voto e l'appello: "Grazie agli elettori, ora diamo continuità votando Conti"

Raffaella Bonsangue, coordinatrice di Forza Italia a Pisa, si rivolge al proprio elettorato e promette che proseguirà l'impegno in prima linea, nonostante le aspettative fossero più alte (2,99%).

"Non faremo venire meno il nostro impegno - prosegue in una nota - le nostre competenze e il nostro entusiasmo, con il coraggio e la determinazione di sempre, per garantire continuità amministrativa per i prossimi 5 anni". Sono 40.896 gli elettori del Comune di Pisa che, domenica 14 e lunedì 15 maggio scorsi, si sono recati al voto per eleggere il Sindaco e i membri del Consiglio comunale, pari al 56,43% degli aventi diritto. Un primo turno delle elezioni amministrative di Pisa che ha visto, al termine delle operazioni di scrutinio, Michele Conti e le liste che lo sostengono raggiungere il 49,96% dei votanti, con poco più di 20mila voti.

"E’ difficile accettare questo risultato, visti i soli 15 voti che sono mancati per la vittoria al primo turno. Come Forza Italia - afferma Forza Italia - ci interrogheremo sul risultato che non ci soddisfa, anche nel contesto complessivo all’interno della coalizione, ma non faremo venire meno il nostro impegno, le nostre competenze e il nostro entusiasmo, con il coraggio e la determinazione di sempre, per garantire continuità amministrativa per i prossimi 5 anni. Anche perché riteniamo fondamentale la voce moderata, liberale, cattolica, che si è sempre assunta le proprie responsabilità, al di là anche gli interessi politici".

"In vista del ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio, come Forza Italia, Udc, Pli e Nuovo Partito Socialista - conclude la coalizione - chiediamo a tutti i nostri elettori di votare Michele Conti, il sindaco della buona amministrazione, perché il percorso iniziato 5 anni fa abbia continuità, nell’esclusivo interesse della città e dei pisani. Guardiamo al futuro per continuare ad essere i protagonisti del cambiamento. Ma per fare questo abbiamo bisogno che voti per noi anche chi si è astenuto al primo turno, al pari di chi ci ha già dato la fiducia al primo. Tutti dobbiamo tornare a votare per dare fiducia a Michele Conti! Bastano 5 minuti del nostro tempo".