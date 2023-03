Elezioni comunali a Montecatini Val di Cecina: Francesco Auriemma presenta la squadra

Si terrà domenica 2 aprile la presentazione ufficiale della squadra che sosterrà il candidato sindaco civico Francesco Auriemma. Il luogo scelto per l'inizio ufficiale della campagna elettorale è Ponteginori, presso il circolo Solvay. "Crediamo nelle potenzialità di tutto il territorio, il quale nella sua diversità trova la sua forza e la sua ricchezza", ha spiegato Auriemma. La volontà è quella di guardare al futuro, ed in particolare "di costruire un futuro possibile per il nostro territorio, mediante uno sviluppo concreto e sostenibile".

Ecco tutti i nomi che faranno parte della Lista Civica 'Montecatini vede il futuro':

- Auriemma Francesco, 50 anni sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri (Montecatini V.C.);

- Giannetti Mirko, 36 anni Avvocato (Montecatini V.C.);

- Querci David, 42 anni docente materie letterarie (La Sassa);

- Giusti Emilio, 60 anni sostituto Commissario Polizia Penitenziaria in pensione (Montecatini V.C.);

- Sozzi Barbara, 48 anni Coltivatrice diretta (Querceto);

- Zucchetti Claudia, 53 anni commerciante (Loc La Gabella);

- Rodani Roberto, 29 anni magazziniere (Ponteginori);

- Baldi Samuele, 38 anni operaio (Ponteginori);

- Veronesi Chiara, 25 anni studentessa universitaria (Ponteginori).

"Dopo la presentazione della lista - continua Auriemma - vogliamo spiegare come vivere in un comune come il nostro è non solo possibile ma anche un valore aggiunto". Chiari gli obiettivi: "Lavorare affinché il territorio diventi più appetibile e sempre più a misura di famiglia".