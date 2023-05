Giuseppe Conte a Pisa per sostenere il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà a Pisa, in piazza della Pera, venerdì 5 maggio alle ore 18: lo comunicano con enfasi e soddisfazione i rappresentanti pisani del Movimento, che sono alle stelle, è proprio il caso di dirlo per la della presenza del loro leader, come promesso (ci tengono a sottolineare) in occasione della sua ultima presenza lo scorso settembre in territorio pisano.

Nello specifico, in quella occasione la scelta ricadde su Coltano, luogo simbolo per ribadire il no dei Cinque Stelle alla base militare e, inoltre, testimoniare lo stato di degrado in cui versa la stazione radioelettrica Marconi. La presenza di Conte, voluta con forza dai Pentastellati pisani, è il segnale anche del ruolo fondamentale che rivestono queste elezioni del Comune di Pisa, dove ha prevalso la scelta di un fronte comune per arginare le destre e "mandare a casa una amministrazione, becera e priva di contenuti, per ridare alla città un governo di sinistra che tenga conto delle esigenze di tutti".