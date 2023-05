'Immagina Pisa': Antonio Mazzeo alle Officine Garibaldi al fianco del candidato sindaco Martinelli

Numerose persone hanno gremito ieri sera le Officine Garibaldi per partecipare a ‘Immagina Pisa’, l’evento promosso dal presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo insieme al candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli alla presenza, tra gli altri, di diversi candidati al Consiglio comunale nelle liste a lui collegate.



Un nuovo momento di confronto con la cittadinanza in cui, hanno spiegato, è stata messa al centro "una nuova idea di Pisa come città che, dopo gli anni di governo della destra, torni ad essere città viva, aperta e rivolta al futuro".

Tanti i temi intorno a cui si è sviluppato il confronto: dall'ospedale e la sanità alle infrastrutture, dal rapporto tra Parco e città alla cultura, dal centro storico alle periferie fino ad affrontare, più in generale, il ruolo che Pisa deve avere all'interno dell'area costiera e della Toscana.

“Il nostro obiettivo è tornare al governo della città per restituire a Pisa il protagonismo che merita e Paolo Martinelli, con il largo consenso politico e civico che ha costruito intorno a sé, è la persona giusta per farlo - ha detto Mazzeo - la destra ha vinto le scorse elezioni proponendo una città più chiusa, sperando che così diventasse più sicura. In realtà l’ha resa solo più povera. Pisa è invece diventata grande quando si è aperta al mondo, con la sua storia, la sua cultura, le sue università, i suoi centri di ricerca. Vogliamo dare risposte concrete alle esigenze quotidiane dei cittadini, migliorando la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, costruire opportunità di lavoro per tutti e fare di Pisa un modello virtuoso, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, a livello europeo. Vedere una partecipazione così ampia a una iniziativa elettorale dà tanta energia e tanto entusiasmo e in questi ultimi 10 giorni dobbiamo moltiplicare le forze per aiutare Paolo Martinelli a realizzare, tutti insieme, il sogno di una Pisa che possa davvero rinascere”.