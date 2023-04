Potere al Popolo scende in campo: aperto il comitato elettorale a sostegno di Unione Popolare e Ciccio Auletta

Per sostenere attivamente la campagna elettorale della coalizione Unione Popolare - Una Città in Comune per Ciccio Auletta sindaco, mercoledì 19 aprile è stato inaugurato il primo comitato elettorale di Potere al Popolo, in via Bovio 50. Nei prossimi giorni ne apriranno altri in vari punti della città. "Le sedi dei nostri comitati saranno luoghi di incontro e di organizzazione per attiviste, attivisti e simpatizzanti che in questi giorni stanno promuovendo le tante iniziative quotidiane sui temi del nostro programma" fanno sapere da Potere al Popolo.

"Per il diritto alla casa, contro il degrado delle periferie, per il rilancio della sanità pubblica locale, contro le tante speculazioni in corso, dalla darsena Europa ai tentativi di cementificazione del centro storico, in difesa dell’ambiente, per rilanciare il protagonismo popolare attraverso il rilancio della democrazia partecipata quartiere per quartiere, contro basi militari e politiche di guerra, per l’abbattimento di qualsiasi barriera architettonica e sensoriale, per far pagare le tasse ai ricchi e toglierle ai lavoratori dipendenti e pensionati".

"Questi e tanti altri i temi che incarnano la nostra idea di città, sui quali nei comitati elettorali ci confronteremo con le elettrici e gli elettori che ci verranno a trovare, per un progetto amministrativo totalmente alternativo a quello delle due destre, quella che oggi governa la città e quella del PD, cacciata nel 2018 da palazzo Gambacorti".

Queste le prossime iniziative in calendario:

- domani, giovedì 20 aprile dalle 17.30, insieme a Cambiare Rotta in Piazza Dante per un dibattito sul ruolo rapporto tra l'Università e la città

- sabato 22 aprile alle 10.30 conferenza stampa alla Paradisa, "residenza studentesca lasciata all'abbandono dalle amministrazioni di centrosinistra e centrodestra"

- domenica 23 aprile dalle 12 il pranzo di autofinanziamento di Unione Popolare al Circolo Arci 'E.Curiel'

- martedì 25 aprile 'Il nostro 25 aprile' in piazza Franco Serantini (Piazza San Silvestro) dalle 12

Il comitato elettorale di via Bovio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.