Incontro fra candidati a sindaco e associazioni ambientaliste sul tema mobilità

La Fiab di Pisa, La Città ecologica e Legambiente Pisa, vogliono con le loro proposte cercare di orientare in senso ecologista i programmi per il governo della città che i candidati a sindaco stanno elaborando in questi giorni. Il tema che le tre associazioni hanno scelto è, come nel 2018, quello della mobilità perché è prioritario per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in ambito urbano oltre ad essere centrale per ridisegnare e riqualificare complessivamente lo spazio urbano, difendere la salute e migliorare la qualità della vita in città.

Le tre associazioni hanno stilato un documento che hanno titolato 'Dalla città per le auto alla città per le persone - Proposte per una mobilità ecologica a Pisa' e che hanno già inviato a tutti i candidati a sindaco ad oggi in campo. Presenteranno le loro proposte in una iniziativa pubblica che si terrà: lunedì 6 febbraio alle ore 17 presso la Sala Convegni della Stazione Leopolda.

L’iniziativa sarà introdotta da una relazione di Matteo Dondé Architetto e Urbanista dal titolo '(Ri)diamo strada alle persone'. Poi ci sarà la presentazione delle proposte delle associazioni ambientaliste. Infine ci sarà il dibattito al quale potranno partecipare i presenti ed i candidati a sindaco, tutti invitati a presenziare all’iniziativa. Non sarà solo questa l’iniziativa delle tre associazioni. Infatti, una volta che saranno stati ufficialmente presentati i programmi di mandato, le tre associazioni li analizzeranno alla luce di "griglie di valutazione", stilate a partire dalle proprie proposte. Organizzeranno poi una seconda iniziativa pubblica, a ridosso della data delle elezioni, nella quale presenteranno tali valutazioni e inviteranno i candidati a sindaco a confrontarsi con esse, in modo che i cittadini possano sapere cosa ciascuno, se eletto, intenda fare su questo tema, fondamentale per l’ambiente e la qualità della vita della città.