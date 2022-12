Elezioni comunali 2023, incontro pubblico della coalizione che sostiene Paolo Martinelli

Dopo la presentazione pubblica del candidato del centro-sinistra pisano alle amministrative per il Comune di Pisa, arriva anche l'iniziativa di tutte le forze della coalizione. Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, + Europa e Sinistra Civica Ecologista organizzano un evento pubblico aperto a tutta la cittadinanza per mercoledì 21 dicembre alle 21.15 all’Auditorium Maccarrone.

Ci sarà il candidato Paolo Martinelli e tutti i rappresentanti delle forze della coalizione. L’evento sarà anche l’occasione per "esplicitare le ragioni di una scelta -. scrive in una nota il comitato elettorale - che vuole inaugurare una stagione nuova per il centrosinistra pisano, di apertura e confronto con le forze e le realtà della società civile e della cittadinanza attiva con l’obiettivo condiviso di far tornare Pisa ad essere città del dialogo, del confronto e di politiche di sviluppo concertate, condivise e partecipative".