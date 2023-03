Elezioni, tappa a Putignano per Una città in comune e Rifondazione Comunista

Quinta tappa degli incontri nei quartieri per presentare il programma elettoraleper Una città in comune e Rifondazione Comunista a sostegno del candidato sindaco Ciccio Auletta.



"Putignano, spezzato e chiuso da infrastrutture che lo soffocano, può e deve diventare un centro a misura delle persone che lo abitano. Per far questo è necessario partire dal rispetto delle sue caratteristiche originarie e dei suoi spazi, riconnettere e dare una nuova funzionalità ai suoi luoghi e cambiare profondamente la mobilità - sottolineano dalla coalizione - il tessuto originario, per quello che ne deve essere tutelato, anche nelle sue strade e negli spazi rurali rimasti. Allo stesso tempo, si devono evitare nuove costruzioni inutili e attrattrici di traffico valutando la necessità di eventuali interventi con i residenti e occorre velocizzare la costruzione dei due sottopassi, il carrabile e il ciclopedonale, per unire finalmente il quartiere e creare un centro pedonale".



"La mobilità - proseguono da Ucic e Rifondazione - copre un ruolo fondamentale: si devono garantire autobus frequenti e a misura del quartiere, senza veicoli enormi, occorre razionalizzare la sosta delle auto, tenendo le strade libere il più possibile e trovando una gestione condivisa che permetta di raggiungere casa senza fare tratti a piedi molto lunghi. E’ anche necessario garantire la possibilità di muoversi a piedi e in bici in sicurezza anche verso e da Pisa, individuare zone 30 e strade scolastiche".



"Tutto questo - concludono - è la premessa necessaria per recuperare, realizzare e connettere spazi per la vita nel borgo in modo da avere aree pubbliche e verdi, aree per il gioco o lo svago delle persone di ogni età, un’area per la sgambatura cani. Ancora, si devono riutilizzare gli edifici pubblici abbandonati per i servizi, per favorire il commercio di prossimità, per realizzare una casa di quartiere, ed è fondamentale sostenere i circoli e le associazioni del territorio".