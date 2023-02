Elezioni comunali: il candidato sindaco Auletta a Pisanova e Cisanello

Quarta tappa oggi per gli incontri nei quartieri di Una città in comune e Rifondazione comunista per presentare il programma in vista delle prossime elezioni comunali. Il candidato sindaco Ciccio Auletta ha incontrato i residenti di Cisanello e Pisanova, "quartieri di grandi condomini attraversati da un traffico intenso, da inquinati e poco vissuti possono diventare luoghi vivibili e sostenibili. Con la cittadinanza l’abbiamo già dimostrato, quando abbiamo salvato il parco di Cisanello e l’area verde di fronte alla Coop dalle speculazioni. Oggi si può fare di più e di meglio".



"Abbiamo incontrato chi ci vive e lavora per parlare non solo del blocco di ulteriori cementificazioni, ma anche di un altro modello di mobilità: potenziamento del trasporto pubblico, realizzazione della tramvia integrata con mobilità ciclopedonale, zone 30 e strade scolastiche, meno spazio alle auto, meno velocità, più sicurezza - sottolineano da Ucic e Rifondazione comunista - questi sono i punti di partenza per una trasformazione profonda che deve guardare alla vivibilità e alla sostenibilità dei due quartieri. E’ necessario riqualificare le case popolari: per questo abbiamo diffuso un questionario sul rapporto tra gli inquilini ed Apes alla luce delle tante denunce che abbiamo raccolto in questi anni per mancati lavori di manutenzione straordinaria negli appartamenti. Occore completare la rete fognaria, e imporre il recupero della Paradisa a casa dello studente: oltre 500 posti letto abbandonati da anni".



"E poi, serve un salto di qualità: realizzare spazi per la vita sociale e culturale, comprese almeno 2 case di quartiere che ospitino anche servizi a disposizione della cittadinanza e piccolo commercio di prossimità, creare una rete verde ecologica per lo svago e lo sport, e per muoversi in sicurezza per tutto il quartiere - proseguono - il monitoraggio di rumore e inquinamento, infine, è imprescindibile per garantire la salute".