Sicurezza, incontro pubblico del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli

Ieri, in piazza Vittorio Emanuele, le donne delle liste e dei partiti del progetto civico e progressista per Paolo Martinelli sindaco hanno organizzato un incontro sul tema della sicurezza. Oltre a Martinelli sono intervenute Cecilia D'Elia, senatrice e portavoce della Conferenza nazionale donne democratiche, l'urbanista Maddalena Rossi e Giorgia Serughetti, ricercatrice in Filosofia politica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca.



"La sicurezza è un bene comune, un diritto delle cittadine e dei cittadini ed è uno dei più evidenti fallimenti della Giunta Conti - ha detto Martinelli - nel nostro programma partiamo dal separare marginalità e criminalità e dall'idea che quartieri vitali, con luoghi di aggregazione e iniziative siano più sicuri e assumiamo alcuni impegni concreti: vogliamo operatori di strada 24 ore al giorno e un centro diurno alla stazione per le persone senza fissa dimora, separiamo criminalità e marginalità; chiederemo a Regione e Prefettura un nuovo 'Patto per Pisa sicura', vogliamo più forze dell’ordine sul territorio e un maggior coordinamento con la Polizia municipale; promuoveremo un rapporto annuale sulla sicurezza urbana per avere dati certi sui reati commessi nel territorio comunale; riattiveremo il progetto ANCI-Regione Toscana 'Notte di qualità', di prevenzione per la corretta gestione e messa in sicurezza degli eventi del divertimento giovanile; promuoveremo percorsi di educazione alla parità di genere fin dalle scuole, elemento culturale fondamentale per prevenire la violenza contro le donne; sosterremo i progetti destinati alla prevenzione di fenomeni come bullismo e cyberbullismo insieme alle scuole; Pisa aderirà allo European Forum for Urban Security, per lo scambio di buone prassi in tema, per affrontare il tema della sicurezza urbana senza provincialismi" ha concluso il candidato sindaco del centrosinistra.