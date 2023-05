Elezioni: Martinelli si confronta con i sindaci dell'area pisana e i primi cittadini di Bologna, Livorno e Torino

Nella mattina di giovedì 25 maggio, al comitato elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli in via San Martino, si è tenuto un incontro con i sindaci dell’area pisana e, in collegamento web, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Martinelli ha organizzato l’appuntamento per condividere un chiaro impegno in caso di elezione: "Pisa tornerà a essere guida e collante di politiche di area vasta".

"In questo finale di campagna elettorale ho voluto al mio fianco i sindaci dei Comuni con cui dovremo costruire il futuro delle politiche sociali, della mobilità, dell’urbanistica, dei servizi sanitari, delle infrastrutture, del lavoro, dell’attrazione di nuove attività produttive, della costruzione di Case della salute che diventino vere Case di comunità. Solo insieme possiamo essere più forti e costruire soluzioni più efficaci. Ho chiesto di partecipare anche ai sindaci di Bologna e Torino per iniziare a studiare insieme alcune buone pratiche che possiamo importare, adattandole al meglio al nostro territorio". L’incontro si è articolato su tre focus principali: partecipazione, servizi e vivibilità dei quartieri, comunità energetiche, sviluppo d’area e attrazione di imprese.

Dell’area pisana erano presenti il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, il vicesindaco di Calci Valentina Ricotta, il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia Massimiliano Angori, il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci. Da tutti i primi cittadini è arrivata la richiesta di maggiori relazioni urbane rispetto a questi ultimi 5 anni e l’esigenza di superare l’attuale situazione di un Piano strutturale limitato a due soli Comuni. "Va ricostruito un filo che ci unisca, in cui Pisa non sia più isolata e torni a essere protagonista, soggetto di coordinamento dopo questi 5 anni in cui questa guida è oggettivamente mancata. Per questo è importante che Paolo Martinelli diventi sindaco" dichiarano i sindaci.

Il sindaco di Livorno Salvetti ha ricordato: "La partnership tra Pisa e Livorno è fondamentale per superare la Toscana a due velocità tra Costa e centro metropolitano. Su questioni fondamentali che ci uniscono, a partire dalle infrastrutture, in questi anni Pisa è mancata, penso al grave disimpegno sull’interporto di Guasticce. Dai trasporti al turismo, fino alle politiche culturali e socio-sanitarie, insieme possiamo rendere più forti i nostri territori. Paolo può riportare Pisa in una rete da cui è oggettivamente uscita".

Il sindaco di Bologna Lepore ha dunque spiegato l’esperienza del modello bolognese di partecipazione, che segue i principi dell’amministrazione condivisa. Ha raccontato i Patti di collaborazione che, dal 2014, hanno permesso di curare bene comuni, recuperare immobili, sistemare marciapiedi e arredi urbani in sinergia con i cittadini. "Grazie a questo modello in cui la città si immagina, si progetta e si cura insieme, è cambiata la cultura amministrativa, siamo arrivati a costruire il bilancio partecipativo con laboratori di quartiere che coinvolgono migliaia di bolognesi. Condividere l’intero processo, decisionale e attuativo, permette di prevenire conflitti, disagi e ricorsi e di fare interventi materiali e immateriali che i cittadini sentano davvero come patrimonio di tutti".

Il sindaco di Torino Lo Russo ha condiviso la lunga storia del capoluogo piemontese su partecipazione e cittadinanza attiva: "I sistemi di partecipazione sono essenziali per assumere buone decisioni e per rendere i cittadini protagonisti. E' fondamentale anche per ridurre l’astensionismo sempre più forte. Penso che Paolo Martinelli sarà un buon sindaco, per il suo percorso civico, la sua storia e le sue caratteristiche. La comunità ha bisogno di persone che si mettono a disposizione in modo disinteressato, con un approccio aperto e inclusivo".