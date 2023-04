Il ministro Tajani al Palazzo dei Dodici per sostenere la candidatura di Michele Conti

Continua la mobilitazione di Forza Italia per la riconferma dell'amministrazione di centrodestra che ha governato la città negli ultimi 5 anni. Sabato 22 aprile, al Palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri, è in programma, a partire dalle 14, un'iniziativa che vedrà la presenza del coordinatore nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a cui prenderanno parte la coordinatrice provinciale di Pisa e vicesindaco Raffaella Bonsangue, le deputate toscane Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il vicecoordinatore vicario Roberto Berardi. Per il Nuovo Psi porterà un saluto il senatore Lucio Barani. Concluderà i lavori il candidato sindaco Michele Conti.

"Forza Italia è e sarà decisiva per il centrodestra e per il futuro della nostra città - sottolinea la coordinatrice Bonsangue - La nostra è la lista che raggruppa i moderati che sostengono convintamente, sin dalla prima ora, il candidato Conti, tanto da aver inserito il nome nel nostro simbolo, ribadendo l'impegno all'interno della coalizione. Le nostre candidate e i nostri candidati saranno impegnati per far conoscere le proposte e le idee per il futuro di Pisa e poterle trasformare in azioni concrete a favore della comunità locale, dando un contributo significativo e di sostanza all'attività di governo cittadino, per proseguire il lavoro fatto in questi cinque anni di amministrazione di centrodestra".