Presentata la lista civica del candidato di centrosinistra Paolo Martinelli: è 'La città delle persone'

C'è il nome: "La città delle persone con Paolo Martinelli" e, ovviamente, il simbolo, con il percorso stilizzato dell'Arno che sottolinea il 'Martinelli' candidato sindaco. Colore arancio, che accompagnerà la campagna elettorale della lista civica, sostenuta dal Pd e dalle forze del centro-sinistra per le amministrative del 14 e 15 maggio.

C'è già la squadra, praticamente pronta a scendere in campo accanto a Paolo Martinelli: una lista che conta 30 candidature ufficiali su 32 posti disponibili, eterogenea per fascia d'età (l'età media è di 45,6 anni, la più giovane ha 22 anni, la più anziana 70), professione e quartieri di provenienza. Le candidate e i candidati hanno un unico comune denominatore, spiega la lista: "L'impegno civile e sociale sganciato dalla militanza politica. Nessuno dei 30 candidati, infatti, ricopre cariche amministrative o milita attualmente in partiti o movimenti politici. Soltanto due hanno avuto in passato incarichi (un ex consigliera provinciale quasi dieci anni fa e un'ex consigliera di Cpt). Semmai c'è qualche deluso della vecchia politica, quello sì, che si è riavvicinato grazie alla candidatura di Paolo Martinelli".

La lista è stata presentata ieri pomeriggio con una festa all'ex Circoscrizione 5, in Largo Petrarca. Teatro, improvvisazione, musica, parole, spuma e cecina. Con Federico Guerri e Franco Farina, una sorpresa sportivo-teatrale la musica di Francesco Bottai e Lorenzo Marianelli, i candidati e i presidenti del Comitato promotore della lista civica Stefano Landucci e Giulia Barachini. Oltre a, ovviamente, il candidato Paolo Martinelli. "Questa è una lista veramente civica - ha detto - che punta a riportare al voto donne e uomini spesso sfiduciati dalla vecchia politica, ma che amano la loro città e comunità e vogliono impegnarsi attivamente. E' una lista di persone responsabili che rappresentano i principali settori economici e sociali della città e pressoché tutti i quartieri. Iniziamo oggi, da un luogo simbolo come una ex circoscrizione abbandonata e con un evento per vivere la città, un percorso entusiasmante che farà di Pisa di nuovo una città aperta e protagonista, capace di delineare il proprio futuro coinvolgendo direttamente cittadini, associazioni, mondo dello sport e del volontariato, impresa e lavoratori"

Dichiara Stefano Landucci, presidente del comitato elettorale 'La città delle persone con Paolo Martinelli': "Abbiamo costruito un progetto che ha coinvolto oltre 100 persone nell'elaborazione programmatica e nella campagna di ascolto sui territori. Ecco perché abbiamo chiamato la lista 'La città delle persone', con un chiaro riferimento alla partecipazione attiva e al coinvolgimento di chi vive la città. E' proprio da questi incontri nei diversi quartieri e con diverse e realtà della città, infatti, che è cresciuta questa lista, ricca di rappresentanti di diverse categorie e settori, dal turismo al commercio, dalle professioni allo sport fino al sociale, dipendenti pubblici e privati, insegnanti, ricercatori e docenti universitari, operai".

L'elenco dei candidati (in ordine alfabetico):

1. Paolo Arnò (consulente tecnico commerciale)

2. Pietro Augello (bancario)

3. Giulia Balestri (avvocato)

4. Azzurra Bassi (amministrativa)

5. Sandra Benedetti (Ata)

6. Benedetta Biondi (ingegnere)

7. Sandra Burchi (ricercatrice)

8. Valerio Capuzzi (organizzatore eventi)

9. Carlo Carminati (ricercatore)

10. Graziella Chiefa (veterinario)

11. Andrea Colantuono (dirigente sportivo)

12. Pierluigi Consorti (docente universitario)

13. Margherita Del Rosso (studentessa)

14. Fabrizio Di Sabatino (commerciante)

15. Irene Floriani (traduttrice)

16. Giovanni Gadducci (medico)

17. Gianluca Gionfriddo (ricercatore)

18. Silvia Guidi (impiegata comunale)

19. Emilia Lacroce (insegnante)

20. Giulio Laforenza (ingegnere)

21. Lucia Landucci (insegnante)

22. Anna Rita Lucchi (ex insegnante)

23. Caterina Mazzantini (studentessa)

24. Carlo Modica (ingegnere)

25. Giovanni Pagano (avvocato)

26. Sonia Paone (docente universitaria)

27. Matteo Pelliti (impiegato e scrittore)

28. Francesco Pingitore (ingegnere)

29. Said Talbi (operaio)

30. Giuseppe Zaccagnini (preparatore atletico)