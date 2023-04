Luigi de Magistris a Pisa per sostenere il candidato sindaco Ciccio Auletta

'La politica fuori dal sistema'. E’ questo il titolo della iniziativa promossa dalla coalizione Diritti in comune promossa da Una città in comune e Unione Popolare, che si svolgerà lunedì 17 aprile alle ore 21 presso il Centro Maccarrone, durante la quale interverranno: Luigi de Magistris, portavoce nazione di Unione Popolare e Antonella Bundu, capogruppo al consiglio comunale di Firenze per la lista Sinistra Progetto Comune e il candidato a sindaco Ciccio Auletta.

"Pisa come tutta l’Italia - scrive la lista - vive una crisi democratica, economica, sociale, ambientale e climatica inedita e gravissima che richiede una stagione di autentico cambiamento imperniato sull’attuazione della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza antifascista, che contiene i principi e gli strumenti per contrastare le crisi in corso e sviluppare un’alternativa alle politiche del centrodestra e del centrosinistra che le hanno generate Partire dalle città per costruire un’alternativa al centrodestra e al centrosinistra. Partire dall’amministrazione delle città come costruzione di una democrazia popolare capace, quando sono in discussione i diritti più elementari, di rompere nei fatti e con atti amministrativi le politiche neoliberiste e di austerity che tutelano la speculazione finanziaria, e che producono sempre più impoverimento anche a Pisa. Un’amministrazione che non sia succube dei poteri economici, ma che rimetta al centro del proprio agire ciò che è pubblico e il bene comune. Pace e disarmo, giustizia sociale e ambientale, diritti per tutte e tutti come pilastri di una proposta politica locale e nazionale che metta al centro chi è invisibile ed è maggiormente colpito della crisi".