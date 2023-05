Manifesti e iniziativa elettorale del Pd alla casa del mutilato: è tutto politicamente corretto?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ho caricato sulla mia pagina FB il seguente post. Domanda della domenica sera, il 7 maggio 2023, a 7 giorni dalle elezioni. Vorrei sapere: 1) come è possibile che i manifesti elettorali del candidato sindaco del Centro Sinistra Paolo Martinelli e del candidato consigliere comunale del Partito Democratico Matteo Trapani questo pomeriggio fossero attaccati al cancello dell'immobile di Via Romiti 2 che ospita l'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti e la Sezione di Pisa dell'A.N.M.I.G. - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. 2) Quale iniziativa si è svolta nel giardino dell'immobile questo pomeriggio. Rivolgo queste domande al candidato Sindaco Paolo Martinelli, al candidato consigliere comunale Matteo Trapani, al Direttore dell'Azienda Usl Nord-Ovest, al Presidente Nazionale dell'ANMIG e al Presidente della Sezione di Pisa. Vorrei avere risposte. Possibilmente convincenti. P.S. l'emoticon di Facebook non prevede lo stato "DISORIENTATO" P.S.2 mi piacerebbe avere una risposta anche dagli autorevoli relatori intervenuti. P.S.3 Dall'art.1 dello Statuto dell'A.N.M.I.G.: "L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi partito o forza politica."



Riccardo Buscemi, candidato consigliere comunale Forza Italia - UDC -PLI