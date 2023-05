Elezioni, Martinelli lancia la campagna per il ballottaggio: "Vinceremo per la Pisa del futuro"

Oltre 500 persone ieri, 18 maggio, erano al circolo Pagoda di Riglione rispondendo all'appello alla mobilitazione e alla partecipazione per lo sprint finale della campagna elettorale per il ballottaggio. Un appello rivolto a chiunque volesse "contribuire e dare una mano", lanciato nei giorni scorsi dal candidato sindaco di Pisa per il centrosinistra Paolo Martinelli, attraverso le sue pagine social.

"Una risposta straordinaria, che dimostra l'entusiasmo e la mobilitazione intorno a questo progetto, che abbiamo costruito nei mesi insieme a migliaia di pisani", ha detto Martinelli: "Ora siamo alla fase decisiva, il ballottaggio è una campagna a sé, si parte da zero a zero. La destra pensava di avere la vittoria in tasca, siamo riusciti in un'impresa che fino a qualche mese fa ci dicevano essere impossibile. Invece, insieme, vinceremo e costruiremo la Pisa del futuro. Ora dobbiamo rivolgerci a tutti i pisani, quartiere per quartiere, strada per strada". Sarà un fitto programma di incontri in questi giorni, fatto di sit-in, banchetti, volantinaggi e presidi in tutti i quartieri della città, una campagna porta a porta che coinvolgerà oltre 200 volontari.

Nell'occasione sono stati anche comunicati i primi appuntamenti in cui sarà possibile incontrare e conoscere Martinelli: venerdì 19 maggio, dalle ore 18 in San Giusto nei pressi del Vanilla Caffè; sabato 20 maggio dalle ore 10 in Pratale, al mercato di via Paparelli; sempre sabato 20 Martinelli sarà alle 16 in zona Piagge per la fiera di Sant'Ubaldo e poi, dalle 17.30, in Corso Italia e Borgo Stretto. Domenica 21 maggio, dalle 17.30 l'appuntamento sarà invece in piazza Belvedere a Tirrenia.