Elezioni comunali, Martinelli: "Verde pubblico, partecipazione, antifascismo e rigenerazione urbana al centro della Pisa del futuro"

Il cammino “come metafora che meglio rappresenta la mia idea di comunità”. E' la riflessione che Paolo Martinelli, candidato sindaco di Pisa di tutto il centrosinistra, affida dopo la partecipazione alla camminata urbana organizzata sabato pomeriggio dalle Acli pisane.

“Perché insieme a tanti cittadini appassionati dei loro quartieri e sempre con l'attenzione a non lasciare indietro nessuno, si attraversano e si collegano naturalmente esperienze e percorsi, come affluenti di quel grande fiume di partecipazione e cittadinanza attiva che vorremmo tornasse ad essere Pisa - ha proseguito - camminando e dialogando, infatti, abbiamo attraversato il Parco Europa di Cisanello, nato in un'area abbandonata e incolta a partire dalla volontà, la passione e la competenza di tanti cittadini che per anni si sono impegnati per far sì che diventasse un polmone verde della città, un parco pubblico, di tutti. Abbiamo proseguito il cammino fino alla lapide che ricorda la strage nazifascista di San Biagio dove, il 2 agosto 1944, furono trucidate e bruciate 11 persone che avevano trovato riparo nella canonica. Per meditare sulla necessità di coltivare la memoria e i valori dell'antifascismo. E siamo arrivati fino alla chiesa di San Pierino, un luogo di aggregazione e cultura alla periferia della città, un'esperienza di rigenerazione urbana nata e cresciuta dal basso”.

La conclusione: “Attenzione al verde pubblico, partecipazione, antifascismo e rigenerazione urbana: quattro temi che vorremmo fossero al centro della Pisa del futuro”.