Mense scolastiche gratis e sostegno per l'apertura di nuove attività: le proposte di Martinelli

Il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli conclude con due proposte concrete la campagna di ascolto e di confronto nei quartieri.



“Il nostro programma elettorale è da sempre aperto al confronto e a nuovi contributi. Anche questa ultima fase di campagna elettorale l’abbiamo vissuta nei quartieri, tra le persone, condividendo il nostro progetto, ascoltando problemi e proposte - dichiara Martinelli - in coerenza con le linee strategiche del nostro programma, rispondiamo ad alcune priorità emerse e ci impegniamo a lavorare a due obiettivi, che sono risposte importanti e concrete ai bisogni delle famiglie, dei quartieri e delle imprese".

"Il primo - spiega il candidato sindaco del centrosinistra - è l’obiettivo di rendere gratuite le mense di asili e scuole comunali per le famiglie di reddito medio-basso. Quello delle mense è un costo significativo per tante famiglie, soprattutto quelle con più figli e il Comune deve farsene carico, facendo un passo ulteriore rispetto alla già importante misura regionale dei nidi gratis, che libera risorse comunali prima destinate al sostegno ai nidi per le famiglie meno abbienti. È una questione di contrasto alle disuguaglianze, a partire dalle bambine e dai bambini".



"Il secondo obiettivo a cui lavoreremo è coerente con il nostro impegno a riportare servizi, attività e vitalità in tutti i quartieri, un’esigenza molto sentita dalla popolazione, soprattutto quella anziana, con maggiore difficoltà a spostarsi, ma anche da chi vuole tornare a quartieri che siano vere comunità vissute - conclude Martinelli - per questo il Comune erogherà contributi economici per sostenere la nuova apertura e le spese di ristrutturazione di nuove attività e negozi di prossimità, pubblicando nel primo anno un avviso rivolto al mondo dell’impresa. L’obiettivo è sostenere da subito nuove ristrutturazioni e nuove aperture, con priorità ai quartieri che ne hanno più bisogno”.