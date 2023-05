Elezioni, Conti incontra i cittadini a Marina: "Dai pisani tanto calore e sostegno alla mia candidatura"

Dopo il risultato delle elezioni comunali che ha visto sfumare la vittoria al primo turno per soli 15 voti, Michele Conti, candidato per il centrodestra, prosegue gli incontri con i cittadini nei quartieri, sicuro di un successo alle urne rimandato solamente di 15 giorni, quando sarà sfida a due al ballottaggio con il candidato di centrosinistra Paolo Martinelli.

“In ballo adesso non c’è il voto per un esperimento, un laboratorio o un cantiere politico, ma esclusivamente la scelta sulla persona più adatta ad amministrare la città nei prossimi cinque anni. Rispetto a questo, i pisani al primo turno hanno già dato una chiara indicazione e il 28 e 29 maggio verrà sicuramente confermata - ha detto Conti ieri pomeriggio durante l'incontro a Marina di Pisa in piazza delle Baleari - noi non ci fermiamo. Quello che percepisco e che non ho mai smesso di sentire in queste ore è il calore, l’affetto e la voglia di andare a votare dei pisani per confermare il sostegno alla mia candidatura e alla nostra amministrazione”.

I prossimi appuntamenti con Michele Conti: questo pomeriggio (giovedì 18 maggio) alle ore 18.30 incontro con i cittadini al bar Lilli in via Aurelia, mentre dalle ore 16 alle ore 19 in Largo Ciro Menotti allestimento di gazebo accanto alla PAM; venerdì 19 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, gazebo in Corso Italia davanti alla banca e dalle ore 16 alle ore 19 in Largo Ciro Menotti.