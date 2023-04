Conti incontra il ministro Tajani: "Industria e artigianato sono un vanto del nostro territorio"

"La storia di Pisa è di per sé una storia internazionale. La Repubblica marinara racconta di una globalizzazione con il mondo allora conosciuto. Ancora oggi a tanti secoli di distanza la grande forza attrattiva della città è determinata dalla sua forte vocazione internazionale, e questo vale per il turismo, ma anche per la trasmissione della conoscenza con i nostri Atenei, per il patrimonio artistico culturale, e per la digitalizzazione": così il candidato sindaco di Pisa, Michele Conti, intervenuto nel pomeriggio di sabato 22 aprile all’incontro con il ministro degli esteri, Antonio Tajani.

"Sul piano economico, Pisa ospita grandi realtà industriali con forte vocazione all’export, penso al farmaceutico, nuove tecnologie, alla robotica. Un tema senz’altro da sviluppare grazie anche alla collaborazione con il governo e il Ministero degli esteri. Nostro prossimo obiettivo, ad esempio, è avviare la collaborazione per la valorizzazione del nostro artigianato artistico e di qualità con una grande rassegna".

"Il Comune in questi anni - ha continuato Michele Conti - ha incrementato e rafforzato i suoi legami internazionali, grazie ai gemellaggi, ai patti di amicizia (il recente accordo con La Valletta, capitale di Malta) e alla cooperazione internazionale. Ha anche attivato un protocollo con l’Università di Pisa per la promozione internazionale congiunta della città e dell’Ateneo che, sono sicuro, saprà dare i suoi frutti nei prossimi anni. Inoltre, grazie anche alla sua storia di apripista nazionale della rivoluzione digitale in atto, intendiamo rafforzare e rendere sempre più alla portata di tutti la digitalizzazione dei servizi in modo da portare la città ad essere sempre più moderna. In questo possono dare un grande contributo anche le collaborazioni con l’Internet Festival che ospitiamo in città e con il futuro festival della robotica che vedrà una piena collaborazione tra mondo accademico, della ricerca e dell’impresa".