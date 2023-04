Elezioni: Conti traccia i prossimi interventi su asili nido e servizi educativi

"In questi anni abbiamo investito moltissime risorse in scuole e asili nido, con un’attenzione alla qualità delle strutture, edifici scolastici e palestre, che accolgono i bambini e all’offerta dei servizi educativi e al sostegno delle famiglie. Vogliamo continuare a lavorare per garantire servizi scolastici sempre più di qualità e politiche a favore delle famiglie". Il candidato sindaco di Pisa Michele Conti ripercorre l'impegno della propria amministrazione nei servizi educativi e annuncia che "in programma abbiamo la riduzione delle rette degli asili, grazie all’utilizzo delle risorse del bilancio comunale, l’aumento di orario dei nidi e la implementazione del servizio doposcuola, grazie alla attivazione di Bonus".

"Al momento del nostro insediamento nel 2018 - spiega - abbiamo trovato una situazione compromessa. In 5 anni abbiamo investito 8 milioni di euro per mettere in sicurezza il patrimonio scolastico comunale che necessitava di manutenzione straordinaria e interventi strutturali. Sono stati realizzati cantieri che hanno riguardato la quasi totalità dei 60 plessi scolastici cittadini. Ma non ci siamo fermati. Ci siamo aggiudicati 11 milioni di fondi Pnrr, grazie a progetti di ricostruzione ex novo degli edifici e di riqualificazione funzionale che riguardano 5 asili nido, 1 scuola secondaria e una palestra".

"Dal prossimo novembre - annuncia il candidato Sindaco - partiranno i cantieri per la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido 'Toniolo' a Porta a Lucca per 1,7 milioni di euro, con l’incremento di 7 unità per i lattanti; per la ricostruzione dell’asilo nido 'I Passi' per 2 milioni di euro con l’aumento di 7 posti per bambini lattanti; per la ricostruzione dell’asilo nido 'San Biagio' per 1,8 milioni di euro con l’incremento di 7 unità per i lattanti; l’intervento di riqualificazione dell’asilo nido Cep per 400mila euro con l’aumento di 5 unità; l’intervento di riqualificazione dell’asilo nido 'Betti' per 605mila euro con l’incremento di 5 unità. Nel 2024 partiranno i cantieri per la ricostruzione della scuola secondaria 'Nicola Pisano' a Marina di Pisa per 5,5 milioni euro e quello per la riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola secondaria Mazzini per 682mila euro. I nuovi edifici sono concepiti in base a progetti improntati alla bioarchitettura più innovativa, che consentiranno di realizzare asili e scuole nuove, funzionali, ecosostenibili, accoglienti e meglio rispondenti ai progetti pedagogici rivolti ai bambini. Nel caso degli asili nido, inoltre, la novità importante è che si andrà a incrementare di 30 unità il numero di posti nido disponibili, innalzando quindi non solo la qualità dell’offerta formativa ma anche la disponibilità di posti".

Sulle politiche scolastiche a sostegno delle famiglie aggiunge che "in questi anni abbiamo applicato la riduzione delle rette degli asili nido per le famiglie con Isee medio-basso, grazie alla redistribuzione delle risorse assegnate dal 'Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione'. Nel 2022 le rette sono state completamente azzerate per tutte le famiglie con un Isee fino a 40mila euro. Nel 2022 il Comune di Pisa ha messo a disposizione 73mila euro come Bonus doposcuola, ovvero come contributi per le famiglie a parziale rimborso dei costi per la frequenza di centri estivi o servizi di doposcuola (fino a 300 euro per figlio). Abbiamo esteso il servizio nido al mese di luglio, da quest’anno in 5 strutture, per un totale di 222 bambini. Abbiamo sperimentato l’orario prolungato, con un progetto pilota in 2 asili nido, estendendo l’orario fino alle 18 (Nido San Biagio a Cisanello e Nido Albero Verde a Putignano)".

"Per migliorare la qualità dei percorsi educativi - conclude Conti - è stata avviata la riprogettazione dei percorsi educativi 0-6: la sperimentazione del primo 'Centro zerosei' partirà dal Cep con l’asilo nido e la scuola dell’Infanzia Montessori che daranno vita ad un unico servizio integrato per la fascia d’età da 0 a 6 anni. Il 'Centro zerosei' rappresenterà l’opportunità per famiglie e bambini di sperimentare un percorso unitario e coerente di crescita in cui il lavoro di continuità educativa viene promosso e valorizzato. Infine, è stata attivata una convenzione tra Comune e Fondazione Stella Maris per la formazione delle educatrici degli asili nido comunali per la diagnosi precoce dell’autismo. Contiamo di lavorare per la formazione del personale comunale di nidi e materne, ma anche per il contrasto alla povertà educativa e all’abbandono scolastico tramite centri specializzati".