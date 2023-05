Elezioni, il ministro Sangiuliano in visita al Museo delle navi: "A disposizione per rendere più efficace il sistema culturale di Pisa"

“Una delle priorità su cui lavoreremo appena insediati sarà lo studio per la creazione di una nuova società che si occupi di produzione e promozione culturale. Pisa deve competere anche su questo terreno con altre città in Italia e in Europa e bisogna dotarla di professionalità specifiche e di una struttura adeguata ai tempi”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centrodestra Michele Conti nel corso dell'incontro avuto con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita ieri al Museo delle navi antiche di Pisa.

“Pisa è una città che vanta un immenso patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico - ha continuato Michele Conti - che dobbiamo continuare a valorizzare, promuovere e gestire, con la finalità di incrementare uno sviluppo sociale e civile per la comunità e incrementare i conseguenti riflessi economici e turistici. In questa direzione, dunque, dobbiamo dotare il settore di un moderno ente di governance e regia che, con strumenti normativi privatistici e operando secondo il modello 'in house providing' nell’interesse esclusivo del Comune, valorizzi, sviluppi, promuova e gestisca le attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento nell’ambito comunale. La nuova società potrà così supportare e promuovere le tante attività e istituzioni cittadine, le importanti realtà museali, teatrali, musicali e artistiche, per favorire eventi culturali e di intrattenimento di ampio interesse. Potrà anche rappresentare una occasione di lavoro e occupazione per tanti giovani usciti dalle nostre Università”.

“Sono pronto a mettermi a disposizione per rendere sempre più efficace e moderno il sistema culturale di Pisa” ha sottolineato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha incontrato i direttori dei musei cittadini.

“La città ha tutti i requisiti e le strutture storico-culturali per recitare un ruolo da protagonista nel mondo - ha sottolineato Sangiuliano - Pisa è una grande capitale della cultura: la sua storia e la sua tradizione lo testimoniano. Basta girare per le strade della città per avere la percezione di un grande passato e, speriamo, anche di un presente ed un futuro di grande sviluppo. La cultura è uno dei pilastri della nostra Italia, accanto all’impresa e al genio italiano, abbiamo grandi potenzialità di sviluppo socio-economico proprio grazie alla cultura. Nei prossimi decenni aumenterà il numero delle persone che viaggeranno con la fame di conoscenza e Pisa sarà sempre più meta di milioni di turisti”.

“Abbiamo chiesto al ministro Sangiuliano di aiutarci a far esprimere in tutte le sue potenzialità il circuito dei Lungarni. Un museo a cielo aperto da un punto di vista urbanistico e architettonico - ha detto l’assessore al Comune di Pisa e candidato al Consiglio comunale per Fratelli d'Italia Filippo Bedini - nel raggio di pochi chilometri si trovano gli Arsenali repubblicani, gli Arsenali Medicei, la Torre Guelfa, chiese storiche, musei nazionali come quello di Palazzo Reale, Palazzo del San Matteo, Palazzo Lanfranchi, Palazzo Blu, Le Benedettine, la Chiesa della Spina. Il turismo deve uscire da Piazza dei Miracoli e godere a pieno di tutto il patrimonio artistico e culturale che Pisa offre. I turisti che si affacciano sui nostri Lungarni rimangono a bocca aperta, ma devono avere anche l’occasione di visitare i nostri musei, magari con un biglietto unico e con guide che promuovono tutti questi centri di attrazione turistica. Così da rimanere in città molto più a lungo rispetto a quelle poche ore che li vedono 'paracadutati', in un’ottica di mordi e fuggi, in Piazza dei Miracoli”.