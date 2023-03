Il movimento Centro guarda già al futuro: presentata la nuova giunta 'ideale'

"Entro la prossima settimana il movimento Centro, che mi ha chiesto di candidarmi sindaco di Pisa alle prossime amministrative di maggio, presenterà i nomi delle persone che entreranno in lista, e io naturalmente scioglierò le mie riserve. Il nostro gruppo sta facendo un ottimo lavoro, e penso che la nostra sia davvero l’unica lista realmente 'civica' che si presenterà alle elezioni".

Nel frattempo, "scalzando le annose e trite regole politiche che ci attanagliano da sempre, vorrei già comunicare i nomi dei componenti la giunta che da sindaco chiamerei a collaborare con me. Si tratta di una giunta ideale, all’interno della quale vi sono nomi che oggi, in questa fase di campagna elettorale, probabilmente declineranno l’invito a entrare. Ma sono sicuro che, nel caso di una mia affermazione, al momento opportuno prevarrebbero in loro l’amore per Pisa, la serietà e la passione politica che li anima da sempre". "In ogni caso, da sindaco farò di tutto perché sposino il nostro progetto di rilancio della città (al netto di tutte le cose positive già fatte dalla giunta uscente e dalle precedenti, che non ritengo esaustive), andando oltre gli schieramenti e i preconcetti partitici".

"Da sindaco, naturalmente manterrei la delega alla cultura e il sistema museale, un settore che così tanto è stato bistrattato e male interpretato (fino a essere pressoché azzerato nei contenuti) dopo la mia defenestrazione da assessore. Inoltre manterrei anche le deleghe delle politiche per il litorale e per il benessere degli animali. Come si vede più avanti, le altre principali deleghe seguono un assetto che, essendo la nostra una vera lista civica, non tiene conto delle singole appartenenze o esperienze politiche, ma solo delle competenze e della preparazione".

"Inoltre tiene conto che il vicesindaco (dati i numerosi impegni e il prestigio internazionale della figura indicata) avrebbe unicamente funzioni di rappresentanza, così da rispettare il numero di 9 assessori più il sindaco, previsto per una città della grandezza di Pisa".

I nomi della giunta 'ideale':

Vicesindaco: Maria Chiara Carrozza, fisica, presidente CNR

Ambiente e disabilità’: Valeria Antoni, opeatrice sociale

Sicurezza e Polizia Municipale: Claudio Meoli, ispettore di Polizia in quiescienza

Sport: Enrico Di Ciolo, preparatore atletico

Turismo e commercio: Antonio Veronese, imprenditore

Lavori pubblici, urbanistica, protezione civile e patrimonio: Raffaele Latrofa, ingegnere

Politiche sociali e abitative: Sandra Capuzzi, libera professionista

Manifestazione storiche, gemellaggi e cooperazione internazionale: Riccardo Buscemi, funzionario di banca

Pari opportunità’: Maria Chiara Zippel, avvocato

Istruzione e politiche socio educative: Rosannna Cardia, psicologa

Capogabinetto: Domenico Lovisi, docente e giornalista

Presidente Fondazione Teatro Pisa: Paolo Conticini, attore