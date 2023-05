Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a Pisa a sostegno di Paolo Martinelli sindaco

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, sarà stasera, giovedi 4 maggio, a Pisa per un’iniziativa pubblica nell’ambito della campagna elettorale per le comunali della città toscana, a sostegno di Paolo Martinelli sindaco e della lista Sinistra Unita Pisa (Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Civica Ecologista, Possibile).

Il leader di SI alle ore 21.15 sarà al Circolo ARCI Alberone, via S. Agostino 199. A moderare l'iniziativa sarà Anna Piu, coordinatrice provinciale di Sinistra Italiana Pisa. Interverranno le candidate e i candidati in Consiglio comunale nella lista 'Sinistra Unita per Pisa' Andrea Aretini, Valentina Carradossi, Giorgio Christillin, Rossella Di Beo, Ilaria Fagiolini, Valentina Fontanelli, Gaetano Magliano, Antonella Ravviso, Luigi Sofia, Mauro Stampacchia e Serena Turbati.