Elezioni, la carica dei 72mila cittadini alle urne: l’elettore più anziano ha 106 anni

72474 gli elettori che domenica 14 e lunedì 15 maggio a Pisa saranno chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale: di questi 34759 sono uomini, 37715 le donne. L’elettore più anziano ha 106 anni ed è una donna nata nel 1917, i più giovani sono tre ragazzi che compiranno i 18 anni il 14 maggio 2023. Più in generale sono 454 i cittadini pisani che saranno chiamati al voto per la prima volta, avendo compiuto la maggiore età entro il 14 maggio 2023.

Si vota dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 14 maggio e dalle 07.00 alle 15.00 di lunedì 15 maggio. Nella giornata di lunedì 15 sarà installato nei pressi di Palazzo Gambacorti uno schermo per consentire di seguire l’esito del voto in tempo reale. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà invece domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Le istruzioni per il voto assistito

Dove si vota

Sono 86 le sezioni elettorali del Comune di Pisa, articolate nelle seguenti sedi: scuole medie Toniolo (via della Qualquonia 5), scuole elementari Zerboglio (via P. Gori 4), scuole elementari Battisti (via Corridoni 42), scuole elementari Sauro (via Sant’Agostino 117), scuole elementare Lorenzini (via Possenti 28), scuola elementare Don Milani (via E. Socci 4), scuole elementari Moretti (via P. Ximenes 13), Villa Medicea (via Palazzi 21, Coltano), scuole elementari Genovesi (via Caprera 118), scuole elementari Parmini (via di Parigi 1), scuole elementari Oberdan (via San Michele degli Scalzi 143), scuole elementari De Sanctis (via di Cisanello 6), Istituto Matteotti (via Garibaldi 194), scuole elementari Gereschi (via U . Viale), scuole elementari Chiesa (via San Francesco 27), Liceo artistico Russoli (via S. Frediano 13), scuole elementari Collodi (via Collodi 24), scuole materne Ciari (via L. da Vinci 2), scuole materne Agazzi (via Galiani), scuole elementari Filzi (via L. da Vinci 2), scuole elementari Toti (via T. Rook), scuole elementari Novelli (via F. Cilea 1), scuole elementari Biagi (via Conte Fazio 75), scuole elementari Rismondo (via Livornese 750), scuole elementari Viviani (via Arnino 1), Virgo Fidelis (via dei Frassini), ospedale di via Roma 67 (edificio 06), ospedale via Paradisa 2 (edificio 30E).