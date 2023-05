Ballottaggio, il segretario provinciale Pd: "Partita non facile, ma abbiamo saputo mobilitare e ascoltare"

C'è rammarico ma anche la consapevolezza di una partita giocata a viso aperto fino all'ultimo nelle parole del segretario provinciale del Partito Democratico Oreste Sabatino dopo il risultato del ballottaggio nel Comune di Pisa che ha decretato la riconferma del sindaco uscente di centrodestra Michele Conti. Battuto il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli.

"Con il Pd, il centrosinistra e Paolo Martinelli abbiamo giocato fino alla fine. La partita non era facile, lo abbiamo sempre saputo, ma abbiamo dimostrato di saper mobilitare, coinvolgere, ascoltare - sottolinea il segretario Sabatino - ora il nostro obiettivo è quello di ripartire da un opposizione forte, decisa e determinata, costruendo un nuovo progetto politico per una Pisa che guarda al futuro. E sarà quello che faremo, insieme a voi".

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che in questi mesi di campagna elettorale hanno dato le proprie energie e il proprio cuore, un grande movimento di volontari, cittadini e tantissimi giovani. Un lavoro collettivo e condiviso da non disperdere. Un augurio di buon lavoro al sindaco Conti e alla sua futura Giunta" conclude Sabatino.

Necessità di rinnovare è la priorità per l'assessore regionale del Pd Alessandra Nardini dopo i risultati del turno di ballottaggio che hanno visto vincere il centrodestra non solo a Pisa ma anche a Siena e a Massa, gli altri due capoluoghi di provincia al voto. "Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia: esiste un problema evidente di consenso sui territori, ma non possiamo alterare la realtà con giudizi sommari, affrettati e strumentali, finalizzati a usare questi dati per una battaglia nazionale interna al Pd - sottolinea Nardini - queste elezioni ci chiedono semmai, anche in Toscana, di spingere ancora di più sul cambiamento e il rinnovamento profondo del nostro partito che il voto congressuale ci ha chiesto. Un grazie di cuore alle candidate e ai candidati che si sono messi a disposizione con generosità in questa tornata elettorale".

Soddisfazione comunque per il lavoro svolto dalla coalizione di centrosinistra a Pisa. "Paolo Martinelli ha innescato un entusiasmo e una spinta di partecipazione che non si vedevano da anni - evidenzia l'assessore Nardini - è un patrimonio politico e civico che non va disperso assolutamente, nei contenuti, nello stile e nel modo di fare politica e attività amministrativa. Voglio ringraziare di cuore Paolo, per essere riuscito a riunire un popolo, ad abbattere steccati, per la sua generosità e la grande capacità di coinvolgere e di rompere gli schemi della politica tradizionale".

