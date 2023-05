Ballottaggio: Andrea Orlando e Simona Bonafè a Pisa a sostegno di Martinelli

Ultime battute per la campagna elettorale in vista del ballottaggio in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio. Il Partito Democratico rinnova il suo impegno a sostegno del candidato del centrosinistra Paolo Martinelli e schiera alcuni big nazionali che faranno tappa nella città della Torre.

Domani, 25 maggio, alle 19 in piazza Pertini a Riglione sarà infatti la volta di Simona Bonafè e Andrea Orlando, insieme al segretario regionale Emiliano Fossi.



"Il Partito Democratico crede fermamente nella possibilità di vittoria e invita tutti i suoi elettori a mobilitarsi per un'alta affluenza al voto domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 - sottolinea il segretario cittadino del Pd Andrea Ferrante - un sindaco uscente che non vince al primo turno è già di fatto sfiduciato dalla città, perché oltre la metà non lo ha votato: in 20.120 abbiamo detto no al Conti bis. Siamo convinti che la stragrande maggioranza di questi elettori sia pronta a tornare al voto per voltare pagina sostenendo l'alternativa, Paolo Martinelli. Per questo siamo così fortemente mobilitati. Ogni voto è decisivo e, da qui alla chiusura dei seggi, ognuno di noi ha la possibilità di contattare e convincere un collega, un amico, un vicino di casa, un parente che non ha votato al primo turno. Con questo sforzo, di cui siamo certamente capaci, possiamo eleggere Paolo Martinelli sindaco di Pisa. Questi sono i numeri, la partita è apertissima, sta a ciascuno di noi".