Elezioni, camminata urbana sulle Piagge con Paolo Martinelli

Anche questo sabato, 1 aprile, non manca l'appuntamento con le camminate urbane del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli, organizzato per uno scambio diretto con cittadini, associazioni, commercianti. L'appuntamento di questa settimana e nel quartiere delle Piagge, per una camminata dal titolo 'Tra sport e cultura'.



Di seguito il programma

Ore 10:00 ritrovo davanti all’ex bar Salvini – Lettura tratta dal libro di Davide Guadagni sulla storia di uno dei più cari 'luoghi del cuore' dei pisani: Il Bar Salvini. Riflessione sull’immaginario collettivo cittadino

ore 10:30 Partenza passeggiata sul viale delle Piagge, il polmone verde della città. Camminando, riflessioni sulla forestazione urbana e la cura del verde cittadino per contrastare i cambiamenti climatici

ore 10:45 – Arrivo all’area fitness. Lo sport in città e lo sport per tutti, ne parlerà un rappresentante di Uisp di Pisa. Intervento di Samiro Ceccanti sulle difficoltà di accesso al viale per i disabili

ore 11:30 – Arrivo allo spazio espositivo SMS. Gli spazi dimenticati da restituire alla città. Intervento di Alessandra Mazziotti

ore 11:45 – Biblioteca SMS - Breve fermata davanti al murales dedicato a Tuono Pettinato sul fronte dell’SMS biblio. Intervento di Lia Remorini (presidentessa della Fondazione Tuono Pettinato)

ore 12:15 Arrivo al Cinema Lanteri e sosta caffè