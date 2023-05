Elezioni, Martinelli verso il ballottaggio: "Siamo allo sprint decisivo. Riprendiamoci la città"

C'è un misto di felicità e una serena attesa al quartier generale della coalizione di centrosinistra, nel cuore della città, all'indomani del primo turno delle amministrative. Il dato uscito dalle urne ha confermato la bontà della proposta di Paolo Martinelli e della coalizione di centrosinistra da lui guidata: il 41,12% dei pisani ha assegnato la propria preferenza allo sfidante del sindaco uscente, superando di gran lunga il dato ottenuto nel 2018 al primo turno da Andrea Serfogli.

Un risultato che Paolo Martinelli commenta così: "Fino a qualche mese fa la destra dava per scontata la vittoria al primo turno, ci dicevano che la partita era impossibile. Siamo riusciti nell'impossibile e ora, determinatissimi, sappiamo che si riparte da zero, quella del ballottaggio è una campagna a parte". Il candidato di centrosinistra entra nel dettaglio del voto: "Quasi la metà dei pisani non ha votato e l'altra metà, per la maggioranza, non ha scelto Conti. Con tutti i pisani, strada per strada, piazza per piazza, condivideremo la nostra idea di città aperta, inclusiva e solidale, che non lascia indietro nessuno. Guarderemo negli occhi tutti i cittadini, le paure e le speranze di tutti i quartieri e daremo a Pisa un'amministrazione all'altezza delle sfide che ha di fronte".

"Ho letto dichiarazioni in cui il sindaco Conti si autoattribuisce la medaglia di civico - prosegue Martinelli - commentando i risultati di lista. Un sindaco non misura il suo civismo dai risultati di una lista. Io sono un civico vero, senza tessere di partito, lui viene da una storia giovanile nell'MSI, è stato in Alleanza Nazionale e oggi è stretto tra la Lega, di cui fino a poco fa aveva la tessera in tasca e di cui era membro della segreteria nazionale, e Fratelli d'Italia che gli rivendica il comando della sua coalizione. Se questo è un civico".

L'alfiere dello schieramento di centrosinistra continua nell'analisi: "Ringrazio tutte le singole parti che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo del ballottaggio. Anche il Movimento 5 Stelle, nonostante si sia unito alla corsa più tardi rispetto ad altri attori, ha portato un ottimo bottino di preferenze contribuendo, soprattutto, a delineare il programma proposto agli elettori. E sul tema dei contenuti partirà il nostro lavoro per il ballottaggio, con un confronto approfondito in tutti i quartieri del territorio comunale". "Per quel che riguarda l'eventuale partita degli apparentamenti - conclude Martinelli - dovremo prima analizzare puntualmente i voti espressi dai cittadini, e soltanto dopo intavolare dialoghi, perché il nostro progetto è rivolto in modo centrale alle persone".