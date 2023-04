Elezioni: il candidato del centrosinistra Martinelli incontra i cittadini del quartiere Pratale e al mercato Paparelli

Domani, sabato 15 aprile, proseguono nel quartiere di Pratale e al mercato di via Paparelli le passeggiate elettorali durante le quali il candidato sindaco Paolo Martinelli del centrosinistra sta incontrando cittadini, associazioni, commercianti di tutti i quartieri della città per un confronto sulle criticità esistenti e sulle proposte contenute nel suo programma per Pisa.

Di seguito il programma della mattinata:

Ore 10:00 ritrovo in via Garibaldi incrocio via S. Marta. Partenza della passeggiata, tutta via Garibaldi fino alla Porta Calcesana.

ore 10:10 Incontro con i commercianti di via Garibaldi, realtà in controtendenza per quanto riguarda il commercio di vicinato. Ascolto di alcune realtà virtuose e confronto su criticità da risolvere

ore 10:30 Arrivo davanti al carcere Don Bosco. Intervento di Andrea Callaioli (Avv. penalista già garante dei detenuti)

ore 11:00 Arrivo in Largo Petrarca e incontro con gruppo cittadini e con Guido Cervelli del Comitato della zona.

A seguire incontro con i cittadini al mercato di via Paparelli.