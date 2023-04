Sicurezza, Martinelli: "Situazione peggiorata, ecco il nostro piano"

"La sicurezza è un bene comune, vivere in una città sicura è un diritto di tutti i cittadini e tutte le cittadine. È evidente il fallimento delle politiche di questa Giunta, che a questo tema dedicò una grande propaganda alle elezioni di cinque anni fa. La situazione sul fronte della sicurezza è peggiorata". Ad affrontare uno dei temi più caldi della campagna elettorale è il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli che entra nel dettaglio del programma elettorale per quanto riguarda appunto la sicurezza.



"Il primo passo per costruire una Pisa più sicura è rendere i quartieri più vitali e investire in buone politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale e dobbiamo fare squadra con le forze di pubblica sicurezza - sottolinea Martinelli - il nostro piano è fatto di punti concreti: chiederemo a Regione e Prefettura un nuovo 'Patto per Pisa sicura' per avere più forze dell’ordine sul territorio e un maggior coordinamento con la Polizia municipale; promuoveremo un rapporto annuale sulla sicurezza urbana per avere dati certi sui reati commessi nel territorio comunale; riattiveremo il progetto ANCI-Regione Toscana 'Notte di qualità' per la prevenzione e per la corretta gestione e messa in sicurezza degli eventi del divertimento giovanile; sosterremo i progetti destinati alla prevenzione di fenomeni come bullismo e cyberbullismo insieme alle scuole; vogliamo operatori di strada 24 ore al giorno e un centro diurno alla stazione per le persone senza fissa dimora, per separare criminalità e marginalità; Pisa aderirà infine allo European Forum for Urban Security, per lo scambio di buone prassi in tema, per affrontare il tema della sicurezza urbana senza provincialismi".