La camminata di Paolo Martinelli alle Piagge: "Verde urbano 'vero' e migliori politiche sportive"

Dall'ex bar Salvini all'area fitness, fino poi alla Biblioteca e al centro SMS, per concludere infine al cinema Lanteri. Si è svolta nella mattinata di sabato 1° aprile, con un nutrito gruppo di cittadine e cittadini, la camminata urbana del candidato sindaco Paolo Martinelli nel quartiere delle Piagge. Il tragitto lungo il viale è stato una perfetta cornice per un confronto sul verde urbano, da potenziare non solo come abbellimento, ma come elemento di vivibilità, dalla riduzione delle temperature a quella degli inquinanti.

"Vogliamo seguire l'esempio di città europee che hanno reso gli alberi, non gli arbusti che pianta questa amministrazione, elementi urbanistici che migliorano la qualità della vita e i nostri quartieri" dichiara Martinelli, che rilancia poi sui temi dello sport all'arrivo nell'area fitness: "Istituiremo un assessorato allo sport che tenga insieme impiantistica e politiche sportive, anche per promuovere e valorizzare e sostenere le molte eccellenze sportive pisane e la dimensione dello sport popolare. Recupereremo il Comitato comunale dello sport, come tavolo permanente per organizzare eventi e promuovere lo sport come pilastro di vivibilità, salute e socialità".

Durante la tappa al centro SMS, Lia Remorini, madre dell'illustratore e fumettista pisano Tuono Pettinato, ha sottolineato l'importanza di sostenere le produzioni artistiche giovanili, attualmente non adeguatamente valorizzate. Qui Martinelli, a proposito proprio dell'SMS, ha sottolineato: "Doveva diventare un centro di arte contemporanea, tanto che c'è una residenza per il soggiorno per gli artisti. Si è pensato di trasformare questo spazio dalle grandi potenzialità espositive in una sede con soluzioni inadeguate e sottoutilizzate per le associazioni senza una direzione chiara. Con l'aiuto di chi oggi vive quello spazio dovremo recuperare una progettualità da realizzare con il quartiere, con i giovani e con gli artisti che vorremmo diventassero protagonisti di questo spazio, recuperando anche quella vocazione originaria rivolta all'arte".