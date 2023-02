Passeggiata urbana con la cittadinanza al Cep per il candidato Pd Martinelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Proseguono le passeggiate urbane del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli, organizzate per incontrare cittadini, associazioni e realtà attive e per ascoltare segnalazioni di criticità e proposte di chi conosce veramente i quartieri della città, cioè chi li vive e li anima. Sabato 25 febbraio sarà la volta del CEP, con una camminata dal titolo "Il Centro Edilizia Popolare (CEP) di Pisa e le sue potenzialità". Il ritrovo è alle 10 in Piazzale Donatello per poi proseguire verso il Carrefour, la “Polveriera”, gli impianti sportivi di via Vecelio e la zona Preparco. Si farà tappa agli “Orti Sociali”, dunque alla Canottieri Federico Antoni della barca Celesta, poi alle Struttura Sanitarie e di Servizi della Misericordia, per proseguire ancora per la zona della “Cittadella della Solidarietà" e per l’Oratorio e verso il plesso scolastico di via Cilea e la ex sede della Circoscrizione. Si continuerà dunque dal CEP a Barbaricina e, attraverso via Rook, la camminata toccherà il piazzale della chiesa di Sant’Apollinare, dove è prevista una tappa, per poi tornare al Circolo Unità, dove sarà possibile consumare un aperitivo o un pasto veloce. Per chi vorrà interloquire con Martinelli proprio qui, a fine passeggiata, è previsto un momento di confronto libero.