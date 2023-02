Elezioni comunali 2023: iniziano le 'passeggiate urbane' di Paolo Martinelli

Iniziano questo sabato, 18 febbraio, da Riglione e Putignano, le passeggiate urbane del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli, che lo porteranno ad attraversare tutti i quartieri della città e a incontrare i cittadini.

Dichiara Martinelli: "Questa è la nostra idea di amministrazione, non restare chiusi in una stanza a decidere in tre o quattro, ma uscire, vivere la città, guardare i cittadini negli occhi e confrontarsi su critiche, problemi, proposte, conoscere le tante realtà vitali dei nostri quartieri, sostenerle e valorizzarle appieno. Le passeggiate urbane - prosegue Martinelli - non vogliono essere soltanto una raccolta elettorale dei molti problemi non risolti dall'attuale amministrazione, ma un'occasione di conoscenza e partecipazione per costruire insieme la Pisa di domani, coinvolgendo quante più persone possibile nell'individuare criticità e mettere in campo proposte che nascano da chi i quartieri li vive e conosce davvero. Io sarò veramente il sindaco di tutti e la partecipazione attiva dei cittadini sarà la bussola del mio mandato".

Il titolo della passeggiata di sabato 18 è 'Tra passato e presente' ed è focalizzato sull'importanza di conoscere la storia dei quartieri e dei luoghi-simbolo per progettare consapevolmente la città del futuro. Si partirà alle 10 dallo spazio I Fiammiferi di Putignano, dove Carlo Scaramuzzino racconterà la storia della Fabbrica, per poi proseguire a piedi verso la Fornace di Riglione, dove sempre Scaramuzzino racconterà la storia di questo presidio industriale e porterà i suoi saluti Elisa Rotiroti, presidente del Comitato Riglione, per poi lasciare la parola ad altri eventuali saluti e contributi. Per concludere, si farà rientro a Putignano per le 12.30 circa e qui, al circolo Arci, terminerà la mattinata con un piccolo buffet e la possibilità di confrontarsi liberamente con Martinelli.