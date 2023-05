Elezioni, Petrucci (Fdi): "Vittoria solo rimandata, Fratelli d'Italia saldamente primo partito della coalizione"

“Lascia l'amaro in bocca dover andare al ballottaggio per una manciata di voti, siamo però di fronte ad un dato inconfutabile: la maggioranza dei pisani ha votato per Michele Conti e vuole che il sindaco continui a governare Pisa". A commentare i risultati del primo turno delle elezioni comunali, che hanno sancito il ballottaggio tra l'attuale sindaco e il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli, è Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni.



"Cinque anni fa era impensabile che il centrodestra superasse di ben dieci punti una così ampia coalizione di centrosinistra. Questo vuol dire che Michele e la sua squadra hanno fatto un ottimo lavoro per Pisa. La nostra vittoria è solo rimandata di due settimane - prosegue Petrucci - Fratelli d’Italia è saldamente il primo partito della coalizione e la sua forza non viene erosa dalle liste civiche che giocano un importante ruolo nella nostra coalizione. Questo conferma che il nostro partito è strutturato sul territorio e sta formando una valida classe dirigente. Adesso continuiamo la campagna elettorale con gli stessi toni che abbiamo usato in questi mesi: a Pisa si vede ciò che hanno fatto Michele Conti e Fratelli d’Italia ma il nostro lavoro non è finito”.